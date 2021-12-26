Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев одержал победу в первом сезоне реалити-проекта канала ТНТ «Звезды в Африке».

Сообщается, что съемки длились в течение трех месяцев. В это время звезды шоу-бизнеса и спорта находились в саванне и занимались поиском еды.

В финале Малафеев боролся с тиктокершей Юлией Гаврилиной. В этом испытании они должны были сохранять равновесие с вытянутыми руками. В них они держали статуэтки со зверями. Малафеев выдержал в таком положении 16 минут, уронив только один предмет.

По итогам решающего выпуска он забрал пять миллионов рублей, которые направил на поддержку вымирающих видов животных. Известно, что экс-футболист хотел помочь снежным барсам.