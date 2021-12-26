Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результаты матча своей команды против «Лестера» в 19-м туре Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершился в пользу хозяев со счетом 6:3.

«Стоит признать, что на такую игру приятно смотреть. Самое важное для нас – это 3 очка в копилку. Однако стоит признать, что это был немного странный матч», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Наставник отметил мастерство игроков. По его мнению, только, благодаря их усилиям, появилось настолько много моментов.

В таблице чемпионата Англии хозяева лидируют со значительным отрывом в шесть баллов, «Лестер» занимают десятую строчку.