В Ижевске пройдет заключительный день всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». Сегодня, 27 декабря, состоятся вторые спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

Первый старт запланирован на 10:00 по московскому времени. Среди женщин выступят Тамара Дербушева (35-й стартовый номер), Маргарита Васильева (38-й), Виктория Сливко (39-й), Лариса Куклина (41-й) и другие спортсменки.

В 12:30 по мск на стартовой линии появятся мужчины. Среди них будут соревноваться Евгений Гараничев (48-й), Никита Поршнев (32-й), Петр Пащенко (46-й), Юрий Шопин (30-й).

Напомним, накануне, 26 декабря, в мужском спринте перым стал Никита Поршнев, в женском – Виктория Сливко.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров заявил, что спортсменка может не стартовать в третий день, так как она уже выполнила критерии отбора на Кубок IBU.