Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа рассказал о работе в команде с новым тренером Ральфом Рангником. По его словам, от игроков требуется максимальная отдача.

После вспышки коронавируса футболисты приступили к подготовке сегодня, 26 декабря.

«Мы очень усердно работали. Занятия очень интенсивные – буквально каждая тренировка, каждое мгновение при нем. Нужно выкладываться на все сто процентов на каждой тренировке и в каждом матче», – цитирует Де Хеа пресс-служба клуба.

Голкипер отметил, что их главная цель – сохранять ворота сухими. Таким образом, форварды смогут приносить больше точных ударов по воротам.

Следующую встречу «Манчестер Юнайтед» проведет завтра, 27 декабря, с «Ньюкаслом» в АПЛ.