Российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев и Андрей Василевский внесены в ковид-протокол команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По информации журналиста Брайана Бернса, всего в этот список включены четыре спортсмена. Кроме россиян там оказались нападающий Пьер-Эдуар Бельмар и голкипер Брайан Эллиотт. Об этом он пишет в своем Твиттере.

Отмечается, что в ковид-протокол также попал помощник тренера Роб Зеттлер.

Ранее сообщалось, что матчи регулярного чемпионата не возобновятся 28 декабря.

Напомним, клубы уходили на выходные с 22 по 25 декабря. Сегодня, 26 декабря, игроки и персонал должны сдать тесты на коронавирус.

Руководство НХЛ также объявило об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за сложной эпидемиологической обстановки.