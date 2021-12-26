В Английской Премьер-лиге снова скорректировано расписание встреч из-за вспышек коронавируса в командах. Матч между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» отложен на неопределенный срок.

Об изменении в графике клубов сообщает пресс-служба гостей в официальном Твиттере. Игра в 20-м туре официально не состоится из-за эпидемиологической ситуации в коллективе.

Известно, что в составе «Вулвс» нет достаточного количества здоровых игроков, которые могли бы войти в заявку на предстоящую игру.

Встреча была запланирована 28 декабря в 14:30 по московскому времени.

По итогам 19-ти игр в АПЛ «Арсенал» идет на четвертом мечте с 35 очками, «Вулверхэмптон» занимает восьмую строчку в таблице с 28 баллами.