На молодежном чемпионате мира по хоккею стартовал первый матч российской сборной. Национальная команда встретится со сверстниками из Швеции.

Начало игры запланировано на 00:30 по московскому времени. Она пройдет на арене «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада).

Прямую трансляцию игры можно найти по ссылке здесь.

В состав российской сборной на текущий турнир вошли 10 хоккеистов петербургского СКА: вратарь Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов и Никита Смирнов, а также нападающие Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков.

Далее соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швейцарии, Словакии и США. Матчи пройдут 28 декабря, 30 декабря и 1 января соответственно.