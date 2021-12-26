Международная федерация хоккея на льду сообщает об обнаружении трех заболевших коронавирусом среди игроков молодежного чемпионата мира. Спортсмены в разное время прошли тестирование и получили положительный результат.

По информации пресс-службы организации, в их числе оказался хоккеист из Финляндии. Его случай был зафиксирован во время 48-часового обязательного карантина. Сообщается, что он был изолирован. Дальнейшее распространение вируса в команде не обнаружено.

Известно, что перед стартом турнира положительные результаты получил игрок из Швейцарии и спортсмен из Австрии.

В пресс-релизе отмечается, что с момента приезда всех команд на соревнования, 15 декабря, было проведено 5809 тестов с участием 462 игроков, персонала и официальных лиц.