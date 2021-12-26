Тренерский штаб сборной России назвал состав на первый матч молодежного чемпионата мира против Швеции.
Встреча пройдет на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире. Ее начало запланировано на 00:30 по московскому времени.
Хоккеисты сыграют в следующих звеньях:
Аскаров (Гуськов)
Мухамадуллин – Смирнов, Демидов – Хуснутдинов – Мичков;
Кирсанов – Новиков, Свечков – Танков – Чибриков;
Грудинин – Стеклов, Тютнев – Гуслистов – Пашин;
Зинченко – Савиков, Злодеев – Юров – Пономарев.
На групповой стадии Россия также сыграет со Швейцарией, Словакией и США. В расширенный состав сборной на МЧМ-2021/22 вошли 10 хоккеистов петербургского СКА.
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