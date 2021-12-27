Петербургский СКА сегодня, 27 декабря, проведет игру с дальневосточным «Амуром» на выезде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч состоится в Хабаровске на «Платинум Арене», начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.

Последняя встреча команд в сентябре завершилась в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга с разгромным счетом на домашнем льду – 5:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали победную серию из трех матчей подряд. Они обыграли «Спартак» (4:2), ЦСКА (3:2, ОТ) и «Сибирь» (4:3). После 42-х игр коллектив возглавляет таблицу Западной конференции с 60 баллами.

«Амур» проводит неудачные матчи в декабре этого года. На их счету – пять поражений подряд и десятое место в рейтинге Востока.