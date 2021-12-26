NVsport представляет главные новости из мира спорта за 26 декабря в традиционном дайджесте.

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Исполком федерации фигурного катания на коньках России назвал список участниц чемпионата Европы-2022. По его итогам планируется сформировать окончательный список участников Олимпиады-2022.

Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал обладателем Кубка России после уверенной победы в финале над московским «Динамо».

Известен состав молодежной сборной России на первый матч ЧМ против Швеции

Тренерский штаб сборной России назвал состав на первый матч молодежного чемпионата мира против Швеции. Встреча пройдет на арене «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире.

«Зенит» прервал победную серию УНИКСа в домашнем матче

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Они же прервали их серию триумфов из пяти игр.

Четверной аксель Ханю понизили до тройного

Судьи чемпионата Японии по фигурному катанию не засчитали Юдзуру Ханю аксель в четыре с половиной оборота. Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион первым в мире исполнил четверной аксель, но при приземлении допустил ошибку. Ханю приземлился на обе ноги и сделал недокрут.

Поршнев выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Гараничев четвёртый

Биатлонист Никита Поршнев стал победителем спринта на «Ижевской винтовке». Представитель Ханты-Мансийского автономного округа преодолел дистанцию без промахов за 29 минут 24,9 секунды.

Сливко выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринта на «Ижевской винтовки». Представительница Тюменской области преодолела дистанцию за 26 минут 29,8 секунды с одним штрафным кругом.