Сборная России по хоккею уступила команде Швеции на старте молодежного чемпионата мира по хоккею 2022.

Игра состоялась на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, Канада, и завершилась со счётом 6:3 в пользу шведов.

В составе сборной России один раз отличился Федор Свечков, дубль на счету Матвея Мичкова. За сборную Швеции по шайбе забросили Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман (уже в пустые ворота).

В следующем туре группового этапа сборная России по хоккею сыграет против команды Швейцарии. В этой же группе располагаются сборные США и Словакии — с ними российские хоккеисты сыграют позднее.