Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус перед тем, как вылететь в Австралию для подготовки к Australian Open.

Об этом сообщил сам спортсмен в своем официальном «Твиттере».

«Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, сдал положительный анализ. У меня минимальные симптомы. Я в изоляции и следую всем протоколам под наблюдением врачей», — написал Рублев, добавив, что он полностью привит и проходил подготовку к турнирам ATP Cup и Australian Open.

Сейчас теннисист будет восстанавливаться, а в Мельбурн он полетит тогда, когда это станет безопасно.

«Я очень расстроен и обеспокоен ситуацией. Пожалуйста, берегите себя и окружающих. Я вернусь на корт как можно скорее», — заключил Рублев.

Отметим, 16-18 декабря Рублев выступал на турнире в Абу-Даби, после участия в котором у многих теннисистов выявили коронавирус: положительные тесты сдали Рафаэль Надаль и его тренер, Денис Шаповалов, Белинда Бенчич, Онс Жабер.