Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила своих учениц с завоеванием медалей чемпионата России 2022 в женском одиночном катании.

«Поздравляю наших девушек Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову с пьедесталом на чемпионате России и отбором на Олимпийские игры 2022 г», — написала Тутберидзе в своем «Инстаграме» и выложила фото с фигуристками после награждения.

Также на фото присутствуют другие фигуристки штаба Тутберидзе, принимавшие участие в чемпионате России — Аделия Петросян (4 место) и Майя Хромых (8 место).

Согласно уже объявленному составу на чемпионат Европы, на турнир поедут Валиева, Трусова и Щербакова. С большой долей вероятности, этот же состав будет отправлен и на Олимпийские игры.