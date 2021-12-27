Петербургский СКА сегодня, 27 декабря, сыграет против хабаровского «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена», начало матча назначено на 12:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте СКА по ссылке.

Отметим, в последних пяти матчах регулярного чемпионата «Амур» неизменно терпел поражения — дважды от «Адмирала», дважды от «Нефтехимика» и один раз — от ярославского «Локомотива».

Подопечные Валерия Брагина идут на серии из трёх побед подряд: СКА обыграл московский «Спартак», заем победил ЦСКА дома в овертайме, а также обыграл «Сибирь» на выезде.

В этом сезоне СКА и «Амур» уже встречались в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал СКА со счётом 5:1.