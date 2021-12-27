Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков был назван лучшим игроком команды в матче против Швеции на молодёжном чемпионате мира 2022.

Игра прошла в городе Ред-Дир, Канада, и завершилась со счетом 6:3 в пользу Швеции. Информацию о выборе Мичкова сообщил журналист The Athletic Кори Пронман в своем «Твиттере».

В матче против шведов Мичков записал на свой счет две заброшенные шайбы, что не помогло команде спасти матч. Сейчас Мичкову 17 лет.

В составе сборной Швеции отметили Оскара Магнуссона.

Во втором туре группового этапа на молодёжном чемпионате мира по хоккею сборная России сыграет против команды Швейцарии. Начало встречи назначено на 00:30 по московскому времени 28 декабря.