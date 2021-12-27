Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призёр ОИ Ирина Слуцкая высказалась о результатах чемпионата России 2022 в женском одиночном катании.

В своём «Инстаграме» Слуцкая оставила отдельный пост, отметив, что знает не понаслышке, как трудно и волнительно фигуристкам было во время этого турнира.

«Камила Валиева – потрясающая спортсменка, которая недосягаема на сегодняшний день. Саша Трусова. – покоряла всех своими четверными прыжками», — написала Слуцкая, добавив, что Анна Щербакова удивила качеством своего проката, поскольку все знают, что она может намного лучше.

«Отдельно хочется отметить Лизу Туктамышеву. Безумно жалко её, потому что она одна из тех, кто готов был поехать на Олимпиаду. Это боль очень многих…», — подчеркнула Слуцкая.

По словам фигуристки, конкуренция на чемпионате была бешеной, а все фигуристки — большие молодцы.

«От всей души желаю победительницам чемпионата оставаться в своей идеальной форме к февралю», – написала Слуцкая.