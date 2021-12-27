Футбольный агент Алексей Сафонов оценил возможность трансфера российского нападающего Артема Дзюбы из петербургского «Зенита» в казанский «Рубин».

В интервью «Советскому Спорту» Сафонов отметил, что Дзюба имеет хорошие отношения с тренером казанцев Леонидом Слуцким. «Для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально. В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да и отношения в Питере у него не очень сложились», — сказал Сафонов, добавив, что в «Спартаке» Дзюба стал изгоем, а в «Зените» так и не стал «своим».

По словам Сафонова, у Дзюбы с Сергеем Семаком явно натянутые отношения, поскольку все видели эпизод, когда Дзюба забил переломный гол, а потом показывал тренеру, что должен быть на поле.

Ранее информация о переговорах по Дзюбе появилась в СМИ, однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев их опроверг.