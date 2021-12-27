Российский хоккеист, молодёжной сборной России Матвей Мичков высказался об игре против Швеции на старте молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу Швеции. Мичков забросил в ворота шведов две шайбы.

Слова Мичкова цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.

«Игра сегодня неудачно сложилась, проиграли. Делать выводы, готовиться к следующей игре, надо серьезнее относиться, кровь из носу выигрывать их», — сказал Мичков, добавив, что в момент первой шайбы не думал о том, засчитают ее или нет, думал лишь о том, чтобы отыграться.

«В моменте со вторым голом мне пришла шайба за лицевой, я осмотрелся, хотел на пятачок загрузить, а она вот так зашла. Хорошо, что засчитали эту шайбу, она дала эмоции, завела команду», — сказал Мичков, добавив, что не хватило совсем чуть-чуть, чтобы отыграться.

Следующая игра сборной России состоится в ночь с 27 на 28 декабря, матч со Швейцарией стартует в 00:30 по мск.