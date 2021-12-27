Ещё пару месяцев назад журналисты рассуждали — а зачем нам эта третья квота в мужском одиночном катании на Олимпийских играх? Все нестабильны, все падают, два чистых проката не может показать толком никто. В итоге за эту третью квоту случилась такая схватка, в которой сразу двое пострадавших.

На чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине вместо бронзового призёра чемпионата России Андрея Мозалёва поедет обладатель четвёртого места Евгений Семененко. При хорошем выступлении его же и пошлют на Олимпиаду — времени, чтобы менять заявку, совсем не будет. Такой поступок федерации трудно понять, поскольку единственный аргумент — стабильность Семененко — в этом сезоне не работает.

В сезоне-2021/22 у ребят примерно одинаковые результаты, и у обоих возникали провалы. Единственное лишь отличие в том, что Мозалёв не выдал ни одного чистого проката короткой программы, в том числе и на чемпионате России: второй четверной прыжок он неизменно заваливал (хотя приземлял тот же четверной сальхов в произвольной) вне зависимости от старта — будь это этап Кубка Санкт-Петербурга или этап Гран-при. У Семененко были ошибки в разных местах — если на этапах Гран-при он допускал ошибки в короткой, то на чемпионате России не справился с произвольной («бабочка» + падение).

По ошибкам на ЧР в Петербурге у обоих парней счёт равный: две у Мозалёва и две у Семененко, однако случились они в разных местах. Андрей по разу упал в короткой и в произвольной, а Евгений допустил падение и одинарный прыжок в произвольной (который, по сути, и лишил его пьедестала, в том числе и золотого). Разница в их оценках составила всего 4 балла.

На выступление Семененко определённо повлиял последний стартовый номер: кататься после Неизвестно, справился ли бы с таким давлением Мозалёв: по ходу этого сезона ему приходилось раз за разом «отыгрываться» в произвольной и кататься не в сильнейшей разминке. Это было и на единственном этапе Гран-при, и на чемпионате России (ведь в короткой он стал седьмым). Будь у Андрея ещё один этап Гран-при, ситуация развернулась бы по-другому, но на Гран-при России послали Марка Кондратюка, которого и со взрослой серией обделили, и в юниорах ничего не удалось.

На международном взрослом уровне больше опыта действительно у Семененко — у него и ЧМ, и КЧМ, и два этапа Гран-при. Мозалёв выигрывал ЮЧМ, но это было два года назад. Однако потенциально этот фигурист гораздо сильнее Семененко в плане компонентов — на его стороне и пластика, и композиция программ, и выезды с прыжков.

Что мы имеем в итоге? Один фигурист в честной борьбе на отборочном старте занял третье место и заслужил как минимум место на чемпионате Европы, где должен был доказывать то, что он не случайный призёр и может больше, а другому теперь придётся кровь из носу показывать два чистейших проката под огромнейшим давлением публики, чтобы его не считали «блатным». И Андрей, и Евгений в этом своём положении не виноваты.

Своих правил федерация не нарушила: третий участник ЧЕ действительно определяется по решению тренерского совета. Об этом даже в грубой форме напомнил Максим Ковтун, которого все просили прокомментировать сложившуюся ситуацию. Выбрав Семененко, ФФККР возложила на него огромный груз ответственности. «Состав на Олимпийские игры будет сформирован после чемпионата Европы, где спортсмены будут должны выполнить свои индивидуальные задания«, — отметил президент федерации Александр Горшков.

Лучшим вариантом было бы послать обоих ребят на чемпионат Европы вместо ветерана Михаила Коляды, чтобы в очном противостоянии они перекатали и выяснили, кто сильнее. Но для Коляды это, возможно, последний шанс выиграть чемпионат Европы. Сейчас же хочется пожелать всем нашим одиночникам крепких нервов — и Жене, и Андрею. Критику болельщиков за своё решение заслужила федерация, но никак не сами эти парни.