Стало известно об ещё одном скандале, произошедшем на чемпионате России по фигурному катанию. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», одним из судей в танцах на льду выступила тренер из «Хрустального» — отделения школы «Самбо-70», где работает Этери Тутберидзе.

Речь идёт о судье, которую зовут Майра Абасова. Проблема заключается в том, что одними из участников соревнований была пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Диана Дэвис, напомним, является дочерью Тутберидзе.

При этом отмечается, что Абасова не ставила Дэвис и Смолкину самые высокие оценки, но создавала им существенный отрыв от остальных конкурентов.

В результате Дэвис и Смолкин взяли серебро и едут на чемпионат Европы. Победу одержали Александра Степанова и Иван Букин. Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидировали после короткой программы, но снялись с произвольной из-за травмы партнера.