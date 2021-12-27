В Хабаровске стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Игра проходит на «Платинум Арене».

Прямую трансляцию игры можно смотреть здесь.

СКА может упрочить лидерство в Западной конференции. На счету питерских армейцев 60 очков в 42 матчах, на 1 очко отстаёт «Динамо», на 2 — ЦСКА, на 4 — «Йокерит».

«Амур» идёт десятым в таблице «Востока» с 38 очками.

СКА выиграл последние три игры подряд: 4:2 со «Спартаком», 3:2 с ЦСКА, 4:3 с «Сибирью». «Амур» проиграл пять последних поединков: 1:2 и 0:1 с «Адмиралом», 1:3 и 4:5 с «Нефтехимиком» и 2:4 с «Локомотивом».

В нынешнем сезоне СКА и «Амур» уже встречались в Санкт-Петербурге, подопечные Валерия Брагина выиграли 5:1.