Бывший капитан «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола клуба Андрей Аршавин высказался о будущем Артёма Дзюбы в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, форвард сине-бело-голубых может зимой перейти в «Рубин». При этом Аршавин считает, что Дзюбе нужно адекватно воспринимать, если он не попадает в стартовый состав команды.

«Я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков, — цитирует «Спорт-Экспресс» Аршавина. — В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться».

В текущем сезоне Дзюба занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата России и первое — по системе «гол+пас». На его счету 10 голов и 5 результативных передач в 17 матчах РПЛ.