Сборная России сыграет со Швейцарией в матче группового турнира молодёжного чемпионата мира по хоккею. Для Швейцарии это будет первая игра на нынешнем МЧМ. Россия начала турнир с поражения от Швеции со счётом 3:6.

На прошлом молодёжном ЧМ Россия выиграла у Швейцарии в групповом раунде 5:2, а затем победила в четвертьфинале со счётом 3:1.

Матч Россия — Швейцария состоится в канадском Ред-Дире на арене «Уэстернер Парк». Поединок пройдёт в ночь с 27 на 28 декабря и начнётся в 00:30 по московскому времени.