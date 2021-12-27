Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии здоровья теннисиста Андрея Рублёва. Ранее стало известно, что пятая ракетка России сдал положительный тест на коронавирус. Ожидалось, что Рублёв примет участие в ATP Cup.

«Болеет коронавирусом в легкой форме, на ATP Cup вряд ли будет играть, а к Australian Open успеет подготовиться. Себя он чувствует абсолютно нормально», — цитирует «Матч ТВ» Тарпищева.

Глава ФТР уточнил, что если Рублёв не сможет поехать на турнир, то его могут заменить Карен Хачанов или Аслан Карацев.

Рублёв выиграл выставочный турнир в Абу-Даби. Позднее несколько его участников сдали положительные тесты на коронавирус.

ATP Cup пройдёт в австралийском Сиднее с 1 по 9 января. Australian Open стартует 17 января.