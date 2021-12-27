В швейцарском Ленцерхайде уже завтра, 28 декабря, стартует традиционная лыжная многодневка «Тур-де-Ски», новогоднее развлечение всех любителей спорта. Начиная со вторника, лыжники будут стартовать практически каждый день — в том числе, в канун Нового года и сразу после него.

У предолимпийского «Тура», безусловно, есть свои особенности. Стартов в многодневке меньше: обычно спортсмены бегут 8 гонок, а в этом году — всего шесть.

На месте в расписании гонка в гору (восхождение на Альпе-ди-Чермис), однако по разнообразию стартов разгуляться негде. Помимо горы спортсмены пробегут один классический и один коньковый спринты, а также одну разделку классикой и два масс-старта: классический и коньковый.

У мужчин многодневку решил пропустить Сергей Устюгов, нынешний лидер мужской сборной России. Он выдал неплохой старт сезона на Кубке мира и несколько раз зарубался лично с Йоханнесом Клэбо, но на «Туре» его не будет — все ради успешного выступления на Олимпиаде. Решение о пропуске многодневки он принимал вместе с Еленой Вяльбе и Маркусом Крамером — они видят в этом благо для спортсмена и возможность подлечить старые травмы.

Зато в деле мы сможем увидеть Александра Большунова, лидера, у которого старт сезона не задался. Сложно прогнозировать, что именно Большунов покажет на этих стартах, но хотелось бы увидеть прогресса, поскольку Олимпиада уже совсем близко. Набирать форму через старты — тактика, которая тоже имеет право на существование. Не исключено, что какие-то гонки Александр Большунов будет пропускать, чтобы оставаться в хорошем физическом состоянии, так что главным фаворитом «Тура» у мужчин его назвать нельзя. Хотя тренер Юрий Бородавко все же говорил, что Большунов пробежит всё.

Против российских лыжников выступит почти полная сборная Норвегии: «Тур» пропускает только Ханс Кристер Холунд, а Йоханнес Клэбо, Симен Крюгер и другие топы в строю. Не исключено, что кто-то из них и выиграет многодневку, если Большунов не вернется к прошлогодней форме.

У женщин соревнования пропускает Тереза Йохауг, так что основными фавориткам и в его отсутствие станут лыжницы сборной Швеции — эта команда едет на многодневку полноценным боевым составом. Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йоханна Хагстрём — никто не пропускает многодневку в угоду подготовке к Олимпиаде. Нельзя забывать про прошлогоднюю победительницу «Тура» Джессику Диггинс из США, которая тоже может пошуметь.

Женскую сборную России выставили на гонки в полном составе: здесь и Наталья Непряева, и Юлия Ступак, и Татьяна Сорина, и молодая Вероника Степанова. В прошлом сезоне очень успешно выступила в многодневке Юлия Ступак — второе место в общем зачёте. Чего конкретного ожидать от российских дам, пока непонятно: старт сезона в личных гонках им не удался, но «Тур» еще все может перевернуть.