Накануне в СМИ грянула локальная бомба: главный тренер сборной Польши Паулу Соуза собирается оставить свою должность. По многочисленным источникам, португальский специалист уже подписал контракт с бразильским клубом «Фламенго» сроком на полтора года и сейчас ждёт одобрения от Польского футбольного союза.

Новость эта интересна в первую очередь России (за исключением поляков и болельщиков «Фламенго»). Как вы наверняка помните, именно с Польшей России предстоит провести полуфинальный стыковой матч за выход на чемпионат мира. И всё идёт к тому, что к мартовской игре команду будет готовить уже другой тренер. Правда, в Польском футбольном союзе категорически против ухода Соузы. Президент союза Збигнев Бонек заявил, что в контракте тренера вообще не предусмотрены отступные, и покинуть свой пост португалец сможет только с одобрения организации.

«Тут Соуза выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго», — добавил Бонек, намекнув, что по-доброму расстаться не получится.

Но уже сейчас очевидно, что нового тренера Бонеку искать всё же придётся: всё же рабство в Польше отменено, а смысла заставлять Соузу работать из-под палки нет никакого.

Вообще об уходе Соузы слухи ходят давно. Неслучайно ещё пару месяцев назад в СМИ всплыла информация, что сборную Польши может возглавить Станислав Черчесов. Каково было бы нашей команде против тренера, знающего игроков как облупленных, можно только представлять. К счастью для России, предшественник Карпина в итоге возглавил «Ференцварош» и будет вести его к чемпионству в Венгрии.

Кажется, какого-то плана на случай ухода Соузы у Польского футбольного союза попросту нет. По крайней мере, помимо фамилии Черчесова, в прессе не было каких-то серьёзных имён, которые бы связывали со сборной Польши.

Но обольщаться по этому поводу всё же не стоит.

Дело в том, что Соуза в сборной Польши демонстрировал не то, чтобы выдающиеся результаты. По проценту набранных очков он уступает своим предшественникам (в среднем 1,3), а пока что главный старт – Евро-2020 – Польша провалила. Команда набрала только одно очко в группе со Словакией, Испанией и Швецией.

Сейчас уход Соузы может сыграть сборной даже на пользу, ведь приход нового тренера может придать команде куража, и она выйдет на матч с горящими глазами. Тем более, что у Польши есть достаточно времени, чтобы найти преемника португальцу: до матча с Россией целых три месяца. Это не случай Испании на ЧМ-2018, когда Хулен Лопетеги был уволен за неделю до старта турнира. А значит, у специалиста будет время войти в курс дела и изучить как своих подопечных, так и соперника.

Тем более, что сейчас какой бы тренер ни возглавил сборную Польши, гораздо большее значение для команды имеет Роберт Левандовски. Ветеран всегда с радостью едет в расположение команды, даже с риском получить травму в необязательной игре. Так в марте 2021 года форвард получил повреждение в матче с Андоррой, и «Бавария» лишилась своей главной атакующей силы на ключевой отрезок сезона.

Если новый тренер сработается с Левандовски и будет правильно его использовать, то для России уже не так важно, кто будет руководить поляками в отдельной игре. Хочется верить, что у Карпина уже есть план, как сдержать лучшую «девятку» мира на данный момент.