Сборная России по хоккею сегодня ночью проведёт матч молодёжного чемпионата мира против Швейцарии. Игра стартует 28 декабря в 00:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры Россия — Швейцария можно смотреть здесь

Для Швейцарии это будет первая игра на нынешнем МЧМ. Россия начала турнир с поражения от Швеции со счётом 3:6. Дубль у нашей команды сделал 17-летний форвард СКА Матвей Мичков, ещё одну шайбу провёл Фёдор Свечков.

На прошлом молодёжном ЧМ Россия выиграла у Швейцарии в групповом раунде 5:2, а затем победила в четвертьфинале со счётом 3:1.

Матч Россия — Швейцария состоится в канадском Ред-Дире на арене «Уэстернер Парк».