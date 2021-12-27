Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в заключительной гонке «Ижевской винтовки». Как сообщает тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, 33-летний биатлонист заболел.

«Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Женя почувствовал дискомфорт в горле, но вчера решил стартовать. Ночью случился отек, — цитирует ТАСС Кугаевского. — Утром вызвали врача, так как в команде его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего».

Сегодня на «Ижевской винтовке» состоится второй мужской спринт. В первом спринте Гараничев занял четвёртое место, а до этого стал восьмым в индивидуальной гонке.

Гараничев — бронзовый призёр Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке. Осенью он начал сезон в первой сборной на Кубке мира, но затем был переведён на Кубок IBU.