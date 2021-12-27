Олимпийский чемпион по фигурному катанию-2002, телеведущий Алексей Ягудин устроил перепалку с одной из подписчиц в Инстаграме. по поводу результатов чемпионата России по фигурному катанию, сообщает «Чемпионат«. Подписчица выразила мнение, что судьи завысили оценке действующей чемпионке мира Анне Щербаковой, чтобы поднять её на третье место.

По её словам, Щербакова получила бронзу «за прошлые заслуги».

«С профессиональной точки — всё на своих местах», — ответил Ягудин.

«Конечно, будет на своих местах, если заранее так решили. Как выше написала, Аня должна была попасть в сборную и должна была хотя бы один четверной выполнить. Но она провалила сценарий. В итоге тащили ещё», — заявила подписчица. В ответ на это Ягудин заявил, что болельщица не имеет понятия, из чего складываются баллы и предложил закончить дискуссию.

Напомним, что золото чемпионата России выиграла Камила Валиева, серебро взяла Александра Трусова, а Щербакова завоевала бронзу. До этого она выиграла три чемпионата страны подряд.