Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин обратился к своей ученице, чемпионке мира Елизавете Туктамышевой после окончания предолимпийского чемпионата мира по фигурному катанию 2022.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова», — сказал Мишин.

Напомним, на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Елизавета Туктамышева заняла 7-е место. В борьбе за путевки на Олимпиаду она уступила трем ученицам Этери Тутберидзе — Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой и стала четвертой среди тех, кто может участвовать на взрослых международных стартах.