Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила непопадание фигуристки Елизаветы Туктамышевой в сборную России на чемпионат Европы. По мнению тренера, спортсменка заслужила такой расклад.

Состав национальной сборной на чемпионат Европы (ЧЕ) и Олимпийские игры определялся после проведения справедливых соревнований. Тарасова решила высказать свое мнение по сложившейся ситуации, цитирует знаменитость Metaratings.

Заслуженный тренер объяснила произошедшее довольно холодно, не вдаваясь в эмоциональные разглагольствования.

«Состав был определен по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Все заслуженно, никого не взяли из головы», — заявила Татьяна Тарасова.

Также заслуженный тренер уточнила: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) честно и по установленным правилам формировала команду на ЧЕ и Олимпиаду, несмотря на то что в сборную не попала самая опытная российская фигуристка-одиночница.

Туктамышева, как считает Татьяна Анатольевна, сама виновата в том, что была включена в запасной состав. Спортсменка должна была попасть в тройку.

«Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — объяснила Тарасова.

Напомним, на чемпионате страны известная фигуристка заняла седьмое место. После чего накануне, 26 декабря, наставник Елизаветы Алексей Мишин прокомментировал произошедшее.

По мнению тренера, некоторым очень талантливым спортсменам не суждено завоевать золотых медалей. Зато у Туктамышевой есть нечто более ценное — искренняя любовь болельщиков, заключил Мишин.