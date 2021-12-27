Аналитики букмекеров обновили оценки шансов сборной России по хоккею победить на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 в Канаде.

В стартовом матче в городе Ред-Дир российские хоккеисты проиграли со счётом 3:6 сборной Швеции. Прямо сейчас шансы россиян на победу в турнире оцениваются в 11% вероятности (коэффициент 8,50).

Главным фаворитом турнира остаётся сборная Канады. Их победу оценивают в 47% вероятности с коэффициентом в 2,00.

На втором месте пока молодёжная сборная США — их победа, по мнению экспертов, произойдёт с 21% вероятности, коэффициент 4,50. Похожие шансы у сборной Швеции — 5,50 и 17% вероятности.

Уже сегодня в ночь с 27 на 28 декабря сборная России проведёт второй матч на турнире. В 00:30 по московскому времени стартует встреча России и Швейцарии.