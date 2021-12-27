Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как преодолеть новую волну заражений коронавирусом и его новым штаммом омикрон. По его словам, нужно обязательно вакцинироваться, либо провести ревакцинацию.

«После второй дозы вакцина защитные антитела появляются через 3 недели приблизительно. После ревакцинации третьей дозой увеличение уровня защитных антител также через 2-3 недели, — написал Мясников в телеграм-канале. — Учитывая, что рост может пойти уже в феврале, особенно медлить не стоит».

При этом он отметил, что у переболевших коронавирусом наблюдается высокий уровень иммунитета после вакцинации.

«Хорошие новости для переболевших. У них вакцинация даёт особенно стойкий эффект, и вероятно даже и к омикрону», — добавил доктор.

Для более подробной информации о коронавирусе и вакцинации можно обратиться к сайту стопкоронавирус.рф.