Российский биатлонист Евгений Сидоров выиграл вторую спринтерскую гонку на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка».

Спортсмен из Ленинградской области пришёл к финишу первым с результатом в 28 минут и 51,8 секунды. По ходу гонки Сидоров допустил только один промах. Второе место занял Пётр Пащенко из региона ХМАО-Югра. Он промахнулся один раз и отстал от лидера на 16,6 секунды. Третье место в гонке занял Михаил Первушин из Московской области. Он также допустил один промах и проиграл Сидорову 17,3 секунды.

С гонки из-за болезни снялся бронзовый призер Олимпиады Евгений Гараничев. Он планировал отбираться через эти старты на Кубок IBU, но не попал в призеры первых двух гонок — «индивидуалки» и спринта.