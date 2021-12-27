Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренеров и болельщиков после выступления на чемпионате России 2022 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Валиева выиграла турнир женщин-одиночниц, превзойдя три собственных мировых рекорда на международных стартах.

«Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше», — написала Валиева, также поблагодарив команду «Хрустального» и всей школы «Самбо-70».

Отдельно Валиева сказала спасибо своим фанатам, которые поддерживали ее на трибунах «Юбилейного». «Я видела все ваши красивые плакаты в Санкт-Петербурге, слышала вас и чувствовала вместе с вами радость победы», — написала Валиева.

Следующим стартом для фигуристки станет чемпионат Европы в Таллине.