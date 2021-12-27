«Благодаря» эффективным действиям НХЛ, за последние годы в хоккее остался только один престижный турнир сборных: молодёжный чемпионат мира. Турнир всегда играл важную роль как для фанатов, так и для многочисленных скаутов хоккейных клубов. Для фанатов сборной России, у которой победы во взрослом хоккее стали редкостью, турнир молодёжек становится своеобразной отдушиной. Сегодня ночью эта отдушина началась не очень приятным вдохом.

Россия проиграла главному сопернику по группе – Швеции. И хоть в хоккее традиционно разгромным считается поражение в пять шайб, все же от 3:6 было ощущение именно что разгрома. И в первую очередь по игре.

Практически весь матч наша команда выстраивала по тактике «отдай Мичкову, он разберётся». Вундеркинд, совсем недавно отпраздновавший 17-летие, действительно стал в состязании 20-летних лучшим. И дело тут не только в дубле, но и в активности Матвея. Форвард постоянно шёл в атаку, давил на соперников, за что получил заслуженную награду в виде двух шайб.

Причём оба гола Мичкова вышли очень курьёзными. Сперва шайбу форварда засчитали, несмотря на то, что он сбил и голкипера, и ворота. Нападающий нанёс бросок по воротам, вратарь шведов Йеспер Уоллстед не смог до конца зафиксировать шайбу, а в этот момент Матвея толкнули в спину. Когда тот в падении сбивал вратаря, шайба уже пересекала линию ворот, которые были сдвинуты в сторону. По новым правилам ИИХФ такие голы засчитываются.

Второй раз Мичков забил вообще с отрицательного угла. После его передачи из-за ворот шайба отрикошетила от защитника и Уоллстеда и влетела в сетку.

Кстати, и первая шайба нашей сборной, которую провёл Фёдор Свечков, также была заброшена рикошетом.

Несмотря на курьёзный характер голов, сложно поспорить, что Матвей наиграл на них.

Увы, Мичков оставался единственным светлым пятном в красной форме на льду. Команда Сергея Зубова не могла выставить позиционную оборону, наладить переход в атаку и прессинг. А главное: у нас опять начались проблемы с вратарями. Казалось бы, это фирменная линия нашей страны последних лет: Бобровский и Варламов по-прежнему держат марку, Шестёркин набирает обороты, Худобин в редкие выходы не портит обедни, а уж Василевский и вовсе является лучшим голкипером мира. Но на уровне молодёжки…

Ярослав Аскаров на прошлом МЧМ уже стал мемом, постоянно теряя клюшку. В СКА же вовремя поняли, что слишком рано делают ставку на молодого голкипера, и в результате Аскаров приехал на турнир не в тонусе и с не лучшим психологическим шлейфом. А в итоге Зубов его ещё и усугубил. Счёт 1:3 после двух периодов был неприятный, но поправимый, и зачем было дёргаться со сменой вратаря в перерыве, непонятно. Очевидно было, что Аскарова надо было либо менять после второй шайбы, либо уже дать доигрывать матч. Второй гол снова обнажил проблемы во взаимоотношениях вратаря с клюшкой: после броска Симона Эдвинссона Аскаров недостаточно плотно зафиксировал клюшку, и та буквально пробилась насквозь.

Вышедший на замену Егор Гуськов не спас ситуацию, а только усугубил. Статистика Аскарова по броскам была 13-16, у Гуськова – 5-7. В эпизоде со второй пропущенной шайбой Гуськов мог выручить, но не выручил.

Поражение от главных фаворитов группы трагедией не стало. Впереди матчи с соперниками попроще (хотя разминочных подарков, как на взрослом ЧМ, всё же не будет). В конце концов, талантливая Чехия в параллельной группе проиграла Канаде с таким же счётом. Но вот только ставка на рикошет и талант Мичкова – это явно не то, что поможет России вернуть золото МЧМ, которого не было уже 11 лет.