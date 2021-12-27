Стали известны итоги отбора в резервную сборную России по биатлону на январские этапы Кубка IBU в Ижевске.

Согласно информации в официальных соцсетях Союза биатлонистов России, в команду попали по четверо женщин и четверо мужчин.

По результатам Кубка России на Кубок IBU попала Виктория Сливко, по результатам «Ижевской винтовки» в женскую сборную попали Лариса Куклина, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова.

Дмитрий Иванов пробился в мужскую команду по результатам этапов Кубка России. Через «Ижевскую винтовку» отбор прошли Михаил Первушин, Михаил Бурундуков и Петр Пащенко.

Отмечается, что Бурундукову ещё предстоит оформить документы, необходимые для выступления на международных стартах, после завершения этого процесса он сможет присоединиться к команде на этапах Кубка IBU.