Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над петербургским СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в концовке — на выстрел Андрея Кузьменко соперник ответил шайбой Глеба Зырянова.

Во втором периоде СКА удалось вырваться вперед: Антон Бурдасов реализовал большинство после удаления Романа Бычкова.

В третьем периоде петербуржцы упустили преимущество в последние 10 минут игры. В составе «Амура» отличились Александр Горшков и Сергей Терещенко.

Эта первая победа для «Амура» за шесть последних матчей: до этого хабаровчане проиграли дважды «Нефтехимику» и «Адмиралу», а также ярославскому «Локомотиву». СКА прервал серию из трех побед подряд.