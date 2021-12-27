Российская лыжница Вероника Степанова не сможет выступить в лыжной многодневке «Тур-де-Ски» по состоянию здоровья.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У нас изменения в составе — Вероника Степанова отравилась вчера, сегодня утром не очень хорошо себя чувствовала. Видимо, пищевое отравление, ее тошнило», — рассказала Вяльбе в комментарии для РИА Новости.

По словам президента ФЛГР, Веронику Степанову в многодневке заменит Христина Мацокина.

Соревнования на лыжной многодневке «Тур де Ски» стартуют завтра, 28 декабря. Первый этап пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Спортсмены начнут многодневку с коньковых спринтерских гонок, старт квалификаций назначен на 13:30 по московскому времени.