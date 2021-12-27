Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась об итогах чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге, на котором работала в качестве ведущей студии.

В своём «Инстаграме» Загитова отметила, что очень рада была стать частью этого масштабного соревнования. «Я искренне поздравляю тренерский состав и всех участников, вы все большие молодцы!», — написала фигуристка, отметив тех, кто поедет представлять Россию на Олимпиаде в Пекине.

«Быть репортёром от Первого канала и сопровождать участников на пути, который уже прошла сама — невероятные ощущения для меня!», — отметила фигуристка, добавив, что именно победа на ЧР в Санкт-Петербурге в 2018 году привела её к Золоту Олимпиады.