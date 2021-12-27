Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии Вероники Степановой, которая снялась с многодневки «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.

По словам специалиста, вчера у спортсменки началось недомогание, заболел живот. Сегодня она чувствует себя уже лучше, но из-за подозрения на отравление ее решили не включать в состав на многодневку.

«Тур де Ски» — это всё-таки не одна гонка, тем более на высоте. Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт. Спортсменка будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем», — приводит слова Сорина «Чемпионат».

Напомним, что «Тур де Ски» стартует завтра, 28 декабря, и продлится до 3 января включительно. Первые две гонки пройдут в швейцарском Ленцерхайде, затем спортсмены отправятся в немецкий Оберстдорф, а завершат многодневку в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В прошлом году победу на «Тур де Ски» одержали россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.