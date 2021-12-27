Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в казанском «Рубине». По информации Metaratings, клуб готов платить игроку 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Напомним, что действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В соглашении также есть опция автоматического продления в зависимости от того, сколько времени нападающий провел на поле.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах за «Зенит» в различных турнирах, записал на свой счет десять мячей и отдал девять результативных передач. Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу лидерами турнирной таблицы РПЛ.