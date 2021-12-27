Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин оценил свое выступление в сезоне-2021. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место на этапе Гран-при в Азербайджане.

По мнению Мазепина, он не заслужил пятерку за сезон, поскольку пока не знает, каково это — выступать на «отлично».

«Сегодня я могу выступить отлично, а завтра пойму, что способен на большее. Так что максимум, который я могу себе поставить — четыре. Пусть будет четыре за то, что прошел через это. Порой было очень тяжело. За адаптацию поставлю тройку, поскольку это не самая сильная моя сторона», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Гонщик добавил, что одной из сложностей стало то, что по ходу сезона приходилось использовать разные болиды. Кроме того, иногда он допускал ошибки — например, в Бахрейне. Но были и позитивные моменты, отметил Мазепин. К ним он отнес уик-энды в Сильверстоуне, Бразилии и Мексике.

Напомним, что минувший сезон стал для Мазепина дебютным в «королевских гонках». Он защищал цвета команды «Хаас» вместе с Миком Шумахером.