Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате России.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге в период с 23 по 26 декабря, Щербакова завоевала бронзовую награду.

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!» – написала Щербакова на своей странице в инстаграме.

Напомним, что для Щербаковой этот чемпионат России стал первым в карьере, на котором она не завоевала золото. Ранее Анна выиграла три национальных турнира подряд, причем один из них — в статусе юниорки.

На минувшем турнире Щербакова неудачно исполнила произвольную программу: упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде из тройных лутца и риттбергера. Однако преимущества, полученного в короткой программе, хватило, чтобы остаться в числе призеров.