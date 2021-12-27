Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала попадание в состав национальной команды на Кубок IBU.

«Я, конечно, очень рада, что наконец-то поеду на международные старты. Больших обид не было, но, конечно, после отборов в Тюмени расстроилась, потом все прошло. Ругаться ни с кем не собираюсь, все хорошо», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что пока еще не успела пообщаться с тренерским штабом и представителями СБР, но уже знает, что поедет на Кубок IBU. По словам Сливко, она чувствует себя хорошо и рассчитывает еще прибавить на международных стартах.

Напомним, что по результатам «Ижевской винтовки» в женскую сборную также попали Лариса Куклина, Анастасия Егорова и Наталья Гербулова.