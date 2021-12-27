Сборная России по хоккею начала матч против Швейцарии в рамках молодежного чемпионата мира. Встреча проходит в канадском Ред-Дире на стадионе «Уэстернер Парк».

Прямую трансляцию матча между Россией и Швейцарией ведет Первый канал. Посмотреть матч можно по ссылке.

Российские хоккеисты начали турнир с поражения от Швейцарии со счетом 3:6. Дубль в том матче оформил 17-летний форвард СКА Матвей Мичков, еще одну шайбу забросил Федор Свечков.

Для сборной Швейцарии это будет первый матч на молодежном чемпионате мира.

Россияне выиграли последние пять встреч у ровесников из Швейцарии. Последний матч состоялся в рамках МЧМ-2020. Соперники встречались в четвертьфинале турнира. Сборная России одержала победу со счетом 1:3.