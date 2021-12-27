Сегодня, 28 декабря, состоится традиционный коммерческий биатлонный старт — «Рождественская гонка». Второй раз подряд она перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг.

В 20:00 пройдёт масс-старт, в 21:00 запланирована гонка преследования. Оба старта будут доступны на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

От России в гонке выступят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Последний уже выигрывал гонку в прошлом году в компании с Евгений Павловой. Также россияне побеждали в «Рождественской гонке» в 2007 (Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко), 2010 (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов), 2012 (Екатерина Юрлова и Антон Шипулин) и 2017 (Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков) году.