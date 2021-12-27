«Химки» могут отпустить голкипера Илью Лантратова зимой за 3 млн евро. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Серьезный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих все будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме«, – сообщил источник «Чемпионату».

Напомним, в декабре Маринато Гильерме исполнилось 36 лет.

Илья Лантратов подписал контракт с «Химками» в 2019 году. Ранее 26-летний голкипер вступал за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 год Лантратов тренировался в системе московского «Локомотива». Ранее СМИ сообщали об интересе к голкиперу со стороны «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА.