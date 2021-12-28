Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Откроют соревнования квалификации в мужском и женском спринте свободным стилем.

Старт квалификации женского спринта намечен на 13:30 по московскому времени.

Россия на «Тур де Ски» выставила следующий состав: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина.

Мацокина заменила в составе Веронику Степанову, получившую пищевое отравление.

«Тур де Ски» проходит регулярно с 2006 года. В сезоне-2020/21 общий зачёт у женщин впервые выиграла американка Джессика Диггинс. В спринтерском зачёте победила шведка Линн Сван. Юлия Ступак в общем зачёте заняла второе место. Россия в третий раз подряд заняла вторую строчку в генеральной классификации: до Ступак два года подряд второй становилась Наталья Непряева.

Стоит отметить, что «Тур де Ски» прошлого сезона проходил без лыжниц Норвегии, которые пропустили соревнования из-за пандемии коронавируса.

Помимо Ленцерхайде, в этом сезоне многодневку примут немецкий Оберстдорф и итальянский Валь-ди-Фьемме.